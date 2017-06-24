Расстрелянный протестующий в Венесуэле оказался сыном бывшего начальника Мадуро

Участник протестов, расстрелянный охраной базы ВВС в Каракасе, Давид Вальенилья, оказался сыном бывшего начальника президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает AP.

Вальенилья умер в больнице от полученных ранений. Охранники использовали резиновые пули, но стреляли в молодого человека в упор.

МВД Венесуэлы сообщило, что стрелявший сотрудник охраны находится под следствием.

Отец погибшего был начальником Мадуро, когда тот еще работал водителем автобуса.

«Николас, ясно, что была прямая агрессия против Давида Хосе, которого ты знал еще маленьким», — заявил журналистам Вальенилья-старший.

Его сын стал 75-й жертвой столкновений протестующих с полицией. Протесты проходят в стране с апреля на фоне тяжелейшего экономического кризиса и попыток Мадуро отстранить парламент от управления страной.