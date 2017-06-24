Три журналиста погибли в результате взрыва в Мосуле

Журналистка France 2 Вероник Робер скончалась от ранений, полученных при взрыве в иракском Мосуле. Об этом пишет Le Figaro.

Взрыв прогремел, когда корреспондент снимала репортаж в старом городе Мосула. В результате взрыва на месте также погиб ее коллега Стефан Вильнев и местный журналист Бахтияр Аддад. Последний работал у французов переводчиком.

Кроме этого ранения получил французский журналист Самюэль Форэ.