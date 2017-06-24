24 июня 2017, 14:08
Три журналиста погибли в результате взрыва в Мосуле
Журналистка France 2 Вероник Робер скончалась от ранений, полученных при взрыве в иракском Мосуле. Об этом пишет Le Figaro.
Взрыв прогремел, когда корреспондент снимала репортаж в старом городе Мосула. В результате взрыва на месте также погиб ее коллега Стефан Вильнев и местный журналист Бахтияр Аддад. Последний работал у французов переводчиком.
Кроме этого ранения получил французский журналист Самюэль Форэ.
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