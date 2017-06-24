Шестеро паломников пострадали при задержании террориста в Мекке

Шестеро паломников получили ранения при попытке задержания террориста в пригороде Мекки в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление МВД королевства.

Полиция получила сведения, что террорист собирается подорвать себя в главной мусульманской мечети — Заповедной мечети в Мекке в последнюю пятницу праздника Рамадан.

При попытке задержания мужчина открыл из своего дома огонь по силовикам, а затем совершил самоподрыв.

В результате пострадали шесть паломников и легкие ранения получили пять силовиков.

Всего, по данным МВД, теракт в мечети планировался тремя группировками. В результате операции силовиков были задержаны пятеро предполагаемых членов этих группировок.