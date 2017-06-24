24 июня 2017, 19:47
Смертник из Манчестера учился по роликам на YouTube
Террорист-смертник Салман Абеди, взорвавшийся на «Манчестер-Арене» после поп-концерта, следовал инструкциям по изготовлению взрывного устройства с видеохостинга YouTube. Об этом пишет The Times.
По данным газеты, Абеди просматривал на YouTube видеоролики, где объяснялся процесс изготовления бомбы. Также в интернете он нашел, какие химические компоненты нужны для изготовления взрывной смеси.
22-летний террорист совершил самоподрыв вечером 22 мая в фойе стадиона, где только что закончился концерт американской певицы Арианы Гранде. В теракте погибли 22 человека, 75 получили ранения.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое