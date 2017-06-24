Смертник из Манчестера учился по роликам на YouTube

Террорист-смертник Салман Абеди, взорвавшийся на «Манчестер-Арене» после поп-концерта, следовал инструкциям по изготовлению взрывного устройства с видеохостинга YouTube. Об этом пишет The Times.

По данным газеты, Абеди просматривал на YouTube видеоролики, где объяснялся процесс изготовления бомбы. Также в интернете он нашел, какие химические компоненты нужны для изготовления взрывной смеси.

22-летний террорист совершил самоподрыв вечером 22 мая в фойе стадиона, где только что закончился концерт американской певицы Арианы Гранде. В теракте погибли 22 человека, 75 получили ранения.