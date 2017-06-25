25 июня 2017, 13:05
В Ньюкасле автомобиль протаранил толпу празднующих Ураза-Байрам
В британском городе Ньюкасл автомобиль въехал в толпу празднующих Ураза-Байрам, сообщает Daily Star.
Пострадали несколько человек, в том числе дети.
#BREAKING The moment a car ploughed into pedestrians after #EidAlFitr prayers in #Newcastle, #UK pic.twitter.com/COynWcubNK— khadim jmaat (@khadimjmaat) 25 июня 2017 г.
Инцидент произошел недалеко от колледжа. На место происшествия прибыли службы экстренной помощи, полиция и сотрудники скорой помощи. Полицейские задержали водителя – женщину 42 лет.
Версия теракта не рассматривается.
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