В Ньюкасле автомобиль протаранил толпу празднующих Ураза-Байрам

В британском городе Ньюкасл автомобиль въехал в толпу празднующих Ураза-Байрам, сообщает Daily Star.

Пострадали несколько человек, в том числе дети.

Инцидент произошел недалеко от колледжа. На место происшествия прибыли службы экстренной помощи, полиция и сотрудники скорой помощи. Полицейские задержали водителя – женщину 42 лет.

Версия теракта не рассматривается.