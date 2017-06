В Ньюкасле автомобиль протаранил толпу празднующих Ураза-Байрам

В британском городе Ньюкасл автомобиль въехал в толпу празднующих Ураза-Байрам, сообщает Daily Star.

Пострадали несколько человек, в том числе дети.

#BREAKING The moment a car ploughed into pedestrians after #EidAlFitr prayers in #Newcastle, #UK pic.twitter.com/COynWcubNK