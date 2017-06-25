25 июня 2017, 16:50
СМИ рассказали о «секретном канале» сотрудничества РФ и США
Российско-американская комиссия по делам военнопленных и пропавших без вести возобновила работу впервые с 2005 года, пишет Politico.
В Вашингтоне прошли технические переговоры, в ходе которых рабочие группы обменивались информацией, которая помогла бы определить судьбу военных, потерянных во время конфликтов в период от Второй мировой до холодной войны.
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков уточнил, что комиссия планировала провести переговоры по войне во Вьетнаме, периоду холодной войны, локальным конфликтам и боевым действиям в Афганистане за период с 1979 по 1989 год.
В целом переговоры показали «удивительный новый уровень готовности» России и США к сотрудничеству, пишет Politico.
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