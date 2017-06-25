СМИ рассказали о «секретном канале» сотрудничества РФ и США

Российско-американская комиссия по делам военнопленных и пропавших без вести возобновила работу впервые с 2005 года, пишет Politico.

В Вашингтоне прошли технические переговоры, в ходе которых рабочие группы обменивались информацией, которая помогла бы определить судьбу военных, потерянных во время конфликтов в период от Второй мировой до холодной войны.

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков уточнил, что комиссия планировала провести переговоры по войне во Вьетнаме, периоду холодной войны, локальным конфликтам и боевым действиям в Афганистане за период с 1979 по 1989 год.

В целом переговоры показали «удивительный новый уровень готовности» России и США к сотрудничеству, пишет Politico.