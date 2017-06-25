ФИФА заподозрила российских футболистов в применении допинга на ЧМ-2014

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в отношении членов российской национальной сборной по футболу образца чемпионата мира 2014 года, сообщает The Daily Mail.

По информации издания, ФИФА подозревает спортсменов в применении допинга. Под подозрение попали 34 российских футболиста, в том числе и 23 игрока, входившие в заявку сборной на ЧМ-2014.

Как отмечает газета, впервые в истории под подозрением оказалась целая команда, к тому же национальная сборная.

Напомним, в 2014 году на чемпионате мира за российскую сборную играли Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов, Алексей Ионов, Юрий Жирков, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Роман Широков, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Александр Самедов, Александр Кокорин, Максим Канунников, Александр Кержаков.