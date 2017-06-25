В ФИФА опровергли наличие претензий к членам сборной России на ЧМ-2014

В пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА) опровергли появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что проводят расследование предполагаемого употребления допинга российскими футболистами, выступавшими за национальную сборную на чемпионате мира 2014 года, сообщает ТАСС.

Российскому агентству заявили: «Все игроки, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года, включая всех футболистов сборной России, прошли допинг-тесты до и во время турнира. Все допинг-пробы дали отрицательный результат».

Напомним, британские СМИ ранее сообщили, что ФИФА якобы заподозрила российских футболистов сборной образца ЧМ-2014 в применении допинга.

Вслед за этим вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что публикации о подозрениях в применении допинга членами российской сборной по футболу – бред.