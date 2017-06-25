Из-за возгорания бензовоза в Пакистане погибли более сотни человек

Жертвами пожара на бензовозе в провинции Пенджаб на востоке Пакистана стали по меньшей мере 123 человека, сообщает Associated Press со ссылкой на сотрудников службы спасения.

Отмечается, что люди собрались вокруг опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать разлившуюся нефть. При этом некоторые из них курили, что, по предварительным данным, и привело к возгоранию.

Помимо 123 погибших сообщается о более чем 50 пострадавших.