Германия и Чили вышли в полуфинал Кубка конфедераций

Сборная Германии по футболу одержала победу над сборной Камеруна в матче третьего тура группового раунда Кубка конфедераций со счетом 3:1 и вышла в плей-офф турнира с первого места в группе В.

Сборная Камеруна, занявшая последнее место в группе, покидает Кубок.

Проходивший параллельно матч между сборными Чили и Австралии завершился ничьей – 1:1. В результате чилийцы вышли в плей-офф со второго места в группе В. Австралийцы оказались на третьем месте и покидают турнир.

Напомним, ранее выступление на Кубке конфедераций завершила сборная России – после проигрыша сборной Мексики россияне заняли лишь третье место в группе А и вместе со сборной Новой Зеландии (четвертое место в группе) покинули турнир.

Полуфинальные матчи Кубка конфедераций пройдут 28 и 29 июня – Португалия-Чили и Германия-Мексика соответственно.