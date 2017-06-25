Принц Гарри рассказал о желании отказаться от королевского титула

Принц Гарри – сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы – заявил в интервью The Daily Mail, что всерьез рассматривал возможность отказаться от королевского титула.

Гарри заявил, что лучше всего себя ощущал, когда служил в армии, где к нему относились как к простому военному: «В армии я не был принцем, а был просто Гарри». Однако из-за бабушки, королевы Елизаветы II, Гарри принял решение не отказываться от титула.

По совету брата, принца Уильяма, Гарри решил заняться благотворительностью и помогать бывшим военным адаптироваться к обычной жизни.

Отметим, принц Гарри – пятый в очереди на трон после отца, старшего брата Уильяма и его детей Джорджа и Шарлотты.