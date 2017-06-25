Израиль вновь нанес удар по позициям армии Сирии

Израильская армия вновь нанесла удар по позициям сирийских правительственных сил, сообщает Reuters.

Удару подверглись две артиллерийские позиции и грузовик с боеприпасами сирийцев. Данных о потерях на данный момент нет.

Причиной удара стал разрыв сирийских снарядов в районе Голанских высот, которые контролирует Израиль. Пострадавших не было, инцидент носил случайный характер.

24 июня ВВС Израиля нанесли первый удар по позициям сирийской армии в ответ на случайный обстрел.