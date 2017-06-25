25 июня 2017, 20:02
Израиль вновь нанес удар по позициям армии Сирии
Израильская армия вновь нанесла удар по позициям сирийских правительственных сил, сообщает Reuters.
Удару подверглись две артиллерийские позиции и грузовик с боеприпасами сирийцев. Данных о потерях на данный момент нет.
Причиной удара стал разрыв сирийских снарядов в районе Голанских высот, которые контролирует Израиль. Пострадавших не было, инцидент носил случайный характер.
24 июня ВВС Израиля нанесли первый удар по позициям сирийской армии в ответ на случайный обстрел.
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