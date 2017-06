Макфол анонсировал уход Кисляка с должности посла РФ в США

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол написал в своем твиттере, что посол России в США Сергей Кисляк готовится покинуть свой пост.

Макфол написал: «Посол Кисляк готовится покинуть посольство России в США, желаю ему всего хорошего. Во время пребывания в России мне нравилось с ним работать, даже когда мы не сходились во мнениях».

As Ambassador Kislyak gets ready to leave @RusEmbUSA, I wish him well. While in the USG, I enjoyed working with him, even when we disagreed.