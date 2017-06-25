Мемория. Владимир Коккинаки

25 июня 1904 года родился знаменитый летчик Владимир Коккинаки.

Личное дело

Владимир Константинович Коккинаки (1904 – 1985) родился в Новороссийске. Отец его был железнодорожным служащим. Закончив три класса начальной школы, Владимир пошел работать, чтобы помочь родителям растить четырех младших братьев. Трудился на табачных плантациях, на виноградниках, был грузчиком в порту и матросом. После работы самостоятельно учился и экстерном сдал экзамены за девятилетний школьный курс.

В 1925 году Кокинакки ушел добровольцем в Красную Армию. Сначала служил в частях новороссийского гарнизона. В 1927 году был направлен в Ленинградскую теоретическую авиационную школу, а оттуда – в Борисоглебскую летную школу, которую и закончил в 1929 году. Служил в летных частях истребительной авиации, был преподавателем в Ленинградской теоретической авиационной школе. Вскоре Владимир Коккинаки стал летчиком-испытателем, сначала в Научно-испытательном институте Военно-воздушных сил РККА, а затем на авиационном заводе имени Менжинского. Уже с 1932 года Коккинаки начал специализироваться на высотных полетах. Долгие годы испытывал самолеты авиаконструктора Ильюшина.

21 ноября 1935 года на самолете И-15 достиг рекордной высоты 14 575 метров, а 17 июля 1936 – высоты 11458 метров с грузом в 500 кг. В 1936 году совершил скоростные перелеты: Москва – Ейск – Москва; Москва – Баку – Москва; Москва – Свердловск – Москва; Москва – Севастополь – Свердловск – Москва. Затем им были совершены беспосадочные перелеты: Москва – Дальний Восток и Москва – остров Мискоу (Северная Америка).

В годы войны Коккинаки совмещал работу летчика-испытателя, начальника главной инспекции наркомата авиационной промышленности и начальника летно-испытательной службы авиационной промышленности. Среди испытанных им самолетов был знаменитые штурмовик Ил-2 и бомбардировщик Ил-4. После войны продолжал работу летчика-испытателя, установив 13 рекордов скорости и грузоподъемности на самолете Ил-18. 17 сентября 1957 году получил второе звание Героя Советского Союза. В возрасте 53 лет Коккинаки совершил на Ил-18 перелет по маршруту Москва - Иркутск - Петропавловск-Камчатский - бухта Тикси - станция СП-6 - бухта Тикси - Москва, преодолев за 27 часов 34 минут около 18000 километров. С 1964 года Коккинаки работал в ОКБ Ильюшина инженером-методистом, с 1968 года был ответственным представителем генерального конструктора в летно-доводочном комплексе.

Умер Владимир Коккинаки в Москве 7 января 1985 года.

Чем знаменит

Перелет Москва – Дальний Восток в 1938 году рассматривался как подготовка к трансатлантическому беспосадочному перелету. Владимир Коккинаки совершил его на самолете ЦКБ-3 (ДБ-3) «Москва», который он испытывал с самого первого его полета в 1935 году. В 1936 году Коккинаки установил на этом самолете пять мировых рекордов. Штурманом был Александр Бряндинский. Взлетел самолет с Щелковского аэродрома к северо-востоку от Москвы. Почти сразу после взлета из-за плохих погодных условий Коккинаки был вынужден снижать высоту полета сначала до 100, а потом до 50 и даже до 30 метров. В таких условиях Коккинаки и Бряндинский долетели до Кирова. Позднее погода улучшилась, и в районе Бодайбо ЦКБ-3 летел уже на высоте в семь километров. На подлете к Хабаровску летчики связались по радио с местным аэродромом и узнали, что в Хабаровске сильная многослойная облачность, вершины сопок скрыты облаками. Чтобы благополучно достичь Приморья, Коккинаки решил сделать крюк, обогнуть Хабаровск и выйти в район Владивостока над морем. Летчик прошел над Сахалином и Татарским проливом. В 9 часов 12 минут 28 июня 1938 года самолет совершил посадку возле города Спасск-Дальний в 243 километрах к северу от Владивостока, преодолев путь в 7580 километров (6850 километров по прямой). Полет продолжался 24 часа 36 минут. Средняя скорость составила 307 километров в час. Коккинаки и Бряндинский получили звания Героев Советского Союза.

О чем надо знать

Владимир Константинович Коккинаки

После успешного перелета 1938 года Коккинаки должен был отправиться в трансатлантический полет. Ранее такие полеты совершили экипажи Чкалова и Громова. Чкалов, Байдуков и Беляков проделали путь через Северный полюс за 63 часов 18 минут.

Громов, Юмашев и Данилин потратили на час и одну минуту меньше, причем их самолет пересек большую часть США, приземлившись вблизи границы с Мексикой. Перед Коккинаки стояла задача достичь Северной Америки за сутки. Штурманом в полете был Михаил Гордиенко. Летчики проложили маршрут: Москва — Новгород — Хельсинки — Тронхейм — Исландия — мыс Фарвель (южная оконечность Гренландии) — Нью-Йорк. Точкой старта опять стал аэродром в Щелково. Самолет поднялся в воздух 28 апреля 1939 года в 4 часа 19 минут. Он успешно миновал Скандинавию и Атлантику, над Гренландией ему встретился циклон, чтобы миновать который Коккинаки поднял самолет на высоту семь тысяч километров, затем пришлось лететь уже на высоте в девять тысяч километров. Запасы кислорода заканчивались, Коккинаки приходилось преодолевая слабость, вызванную кислородным голоданием, вести самолет по приборам к Нью-Йорку. Из-за густой облачности аэропорт Нью-Йорка не мог принять самолет. В результате летчикам пришлось сесть на небольшой остров Мискоу. Он находится в заливе Святого Лаврентия и принадлежит Канаде. При посадке на болотистую почву острова был велик риск капотирования – опрокидывания самолета через нос, при этом максимальному риску подвергалась штурманская кабина Михаила Гордиенко. Поэтому Коккинаки принял решение садиться с убранными шасси. Самолет находился в полете всего лишь 22 часа 56 минут.

Прямая речь

«Работа испытателя самолетов чрезвычайно увлекательна, но и очень кропотлива. Испытатель знакомится с машиной еще в чертежах. Но вот наступает день, когда машину выкатывают из ворот ангара на зеленое поле аэродрома. Пилот садится в кабину, запускает мотор и рулит по полю. На земле он пробует податливость, слаженность конструкции и определяет, сможет ли самолет вообще летать. Сейчас авиационная промышленность стоит на таком высоком уровне развития, что она уже не выпускает самолетов, которые не могут летать. Но было время, когда ни летчик, ни конструктор не могли поручиться за то, что новая машина оторвется от земли. Испытатель проводит первый полет, второй, третий, бесчисленное множество полетов. Мы стремимся полностью изучить самолет, чтобы после нас никто не мог что-нибудь добавить к его характеристике. Нашу работу нельзя выполнять формально, казенно. На испытателе лежит огромная ответственность. Подписывая акт о годности машины, мы тем самым берем на себя ответственность за жизнь летчиков, которые потом будут летать на этом самолете. Конечно, новая машина не всегда оказывается «отличной». Мне не раз приходилось попадать в воздухе в очень трудные положения. Однажды на взлете у самолета оторвалось одно колесо, и я вынужден был посадить машину в ненормальном положении. В другой раз над лесом сдали моторы, и пришлось садиться в чащу. Как-то в полете загорелся мотор. Бывали и другие неприятности. Но все это, так сказать, производственные издержки нашей профессии...», - Владимир Коккинаки.

«В районе Владивостока красный самолет появился на горизонте в 9 часов 06 минут над городом Спасск; в 9 часов 09 минут на высоте 1000 метров сделал круг и произвел посадку в 9 часов 12 минут.

Состав экипажа:

Летчик — майор Коккинаки.

Штурман — майор Бряндинский.

Состояние самолета исправное, горючего осталось 500 килограммов. Барографы и пломбы на них в исправном состоянии, сняты с самолета и переданы в секретную часть.

Самолет опломбирован. Экипаж принимает душ и завтракает. После завтрака будет отдыхать. По окончании отдыха экипажа сообщим дополнительные сведения о полете.

Спортивные комиссары: майор Кислов, военинженер 2-го ранга Невинный».

Официальный акт о перелете 1938 года

10 фактов о Владимире Коккинаки

По происхождению Владимир Коккинаки был греком-понтийцем.

Первый высотный рекорд, установленный Владимиром Коккинаки в 1934 году, не был официально зарегистрирован, так как СССР в тот момент еще не входил в Международную авиационную федерацию. После 1936 года летчик поставил более двух десятков уже официально признанных рекордов.

С 1961 года Владимир Коккинаки был вице-президентом, а в 1967 – 1968 годах – президентом Международной авиационной федерации.

В конце 30-х годов была сочинена песня со словами: «Если надо, Коккинаки долетит до Нагасаки».

Летчиками были четверо братьев Владимира Коккинаки. Один из них, Константин Константинович, стал Героем Советского Союза.

Коккинаки и Бряндинский привезли на Дальний Восток свежий номер газеты «Правда», которая обычно доходила туда за 10 дней. По воспоминаниям летчика, один «ответственный работник Приморского обкома» отказывался верить, что газета вышла всего сутки назад, и уверял, что летчики привезли прошлогодний номер с опечаткой в дате выпуска.

Владимир Коккинаки планировал совершить трансатлантический перелет со своим штурманом Александром Бряндинским, вместе с которым они летали на Дальний Восток, но 4 октября 1938 года Бряндинский погиб в авиакатастрофе во время поисков самолета АНТ-37 «Родина» (В. Гризодубовой, П. Осипенко и М. Расковой), совершившего вынужденную посадку в тайге.

Штаб перелета 1939 года, откуда поддерживалась радиосвязь с самолетом Коккинаки и Гордиенко, располагался в здании Центрального телеграфа в Москве.

В 1965 году Международный комитет авиации и космонавтики (ICCA) наградил Владимира Коккинаки за трансатлантический перелет «Цепью пионера розы ветров».

Небольшой учебный самолет У-2 Владимир Коккинаки прозвал ВВ, что означало «воздушная вошь».

Материалы о Владимире Коккинаки

Статья о Владимире Коккинаки в русской Википедии

Биография на сайте «Герои России»

Документальный фильм о Владимире Коккинаки

Книга Владимира Коккинаки «Курс на Восток»

Григорьев Г. К. «Следы в небе»

Бронтман М. Л. «Владимир Коккинаки»