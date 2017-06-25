Вице-спикер Думы предложил «в морду дать» Роману Жиркову

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев резко отозвался о качестве игры российской национальной сборной по футболу на Кубке конфедераций, сообщает Championat.com.

Напомним, 24 июня сборная России проиграла сборной Мексики и прекратила выступление на турнире, заняв третье место в группе А и, соответственно, не сумев пробиться в полуфинал Кубка.

Лебедев заявил: «Вратарем номер один национальной сборной России не может быть Акинфеев, потому что два пропущенных мяча в матче с Мексикой — это два его откровенных ляпа. Нельзя так играть в футбол на профессиональном уровне».

Что касается Романа Жиркова, который получил красную карточку во втором тайме после удара локтем по лицу соперника, вице-спикер отметил: «Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две желтые карточки. По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так».