СМИ объяснили быстрое распространение огня в лондонской высотке

К быстрому распространению огня во время пожара в лондонской высотке Гренфелл-тауэр могли привести особенности конструкции, сообщили The Telegraph близкие к расследованию источники.

Напомним, 14 июня вспыхнул пожар в 27-этажном здании Гренфелл-тауэр в Северном Кенсингтоне. Погибли 79 человек.

Как рассказали источники The Telegraph, облицовка здания крепилась к треугольным бетонным столбам, образовался вакуум, что спровоцировало «эффект дымохода» – огонь распространялся вверх намного быстрее, чем вбок.

При этом в рамках расследования стало известно, что облицовка здания не прошла испытания на соответствие нормам противопожарной безопасности. Следователи проверяют компании, которые привлекались к строительству и ремонту здания.