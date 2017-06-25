Мутко назвал бредом сообщения о допинге в российском футболе

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что публикации о подозрениях в применении допинга членами российской сборной по футболу – бред, передает ТАСС.

Напомним, британские СМИ ранее сообщили, что ФИФА якобы заподозрила российских футболистов сборной образца ЧМ-2014 в применении допинга.

Мутко заявил: «Пишут какой-то бред. Английские газеты по утрам читать не надо. Им только бы что-то написать».

Вице-премьер также отметил: «Нашу сборную проверяют бесконечно, допинг-контроль есть на всех матчах. В футболе эта тема никогда не была актуальной».