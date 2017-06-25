Навальному в спецприемник вызвали скорую помощь

Оппозиционеру Алексею Навальному потребовалась медицинская помощь – в спецприемник, где он отбывает административный арест, вызвали скорую помощь, рассказала ТАСС адвокат политика Ольга Михайлова.

Михайлова отметила: «Я знаю, что вчера Алексею действительно вызывали скорую, так как у него была очень высокая температура. Сегодня я у него не была».

Напомним, Навальный отбывает наказание в виде административного ареста по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ («Повторное совершение административного правонарушения, заключающегося в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга»).

Изначально Навальному было назначено наказание в виде 30 суток ареста, затем Мосгорсуд сократил срок до 24 суток.