В Совфеде пригрозили США ответом в случае выхода из договора РСМД

Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что Россия примет ответные меры в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что группа американских конгрессменов предложила вывести США из данного договора, поскольку Россия якобы нарушает его условия.

Озеров заявил, что у американской стороны нет оснований обвинять Россию в нарушении договора: «Россия выполнила все взятые на себя обязательства по уничтожению ракет средней и малой дальности, они были уничтожены путем распила при контроле американской стороны».

Сенатор отметил: «Если выход из договора произойдет и повлечет за собой наращивание вооружений, новое размещение ракет в Европе, мы смотреть сквозь пальцы на это не будем, будем принимать ответные меры».

Предложение о выходе из договора РСМД можно рассматривать лишь как «попытку продолжения антироссийской истерии», подытожил Озеров.