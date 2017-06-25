25 июня 2017, 10:49
Глава ЦРУ обвинил Россию в подрыве американской демократии
Директор ЦРУ Майк Помпео заявил в интервью NBC, что Россия десятилетиями подрывает американскую демократию.
Помпео отметил: «Мы десятилетия наблюдаем, как русские подрывают американскую демократию», при этом не уточнил, о каких конкретно действиях идет речь.
Глава ЦРУ также заявил, что заявления о «вмешательстве» российской стороны в процесс выборов США «не особо оригинальны» и удивляться здесь нечему. При этом Помпео подчеркнул, что такие сообщения должны стать стимулом для разведывательных служб США и активизировать их работу по предотвращению подобного вмешательства впредь.
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