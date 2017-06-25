Глава ЦРУ обвинил Россию в подрыве американской демократии

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил в интервью NBC, что Россия десятилетиями подрывает американскую демократию.

Помпео отметил: «Мы десятилетия наблюдаем, как русские подрывают американскую демократию», при этом не уточнил, о каких конкретно действиях идет речь.

Глава ЦРУ также заявил, что заявления о «вмешательстве» российской стороны в процесс выборов США «не особо оригинальны» и удивляться здесь нечему. При этом Помпео подчеркнул, что такие сообщения должны стать стимулом для разведывательных служб США и активизировать их работу по предотвращению подобного вмешательства впредь.