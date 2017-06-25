Порошенко анонсировал соглашение с США о поставке на Украину вооружений

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что США до конца бюджетного года могут решить вопрос предоставления Украине оборонительных вооружений, сообщает телеканал «112 Украина».

Порошенко заявил: «Что касается оборонных соглашений, у нас сегодня есть практически согласованный текст. Мы на протяжении двух-трех месяцев ждем визита министра обороны США в Украину, и во время этого визита, надеюсь, соглашения будут подписаны».

Напомним, ранее за предоставление Украине вооружений выступил командующий Вооруженными силами НАТО и США в Европе Кертис Скапаротти.