Рогозин рассказал о поставках российских ракетных двигателей в США

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий в российском правительстве сферу ВПК, заявил, что Россия продолжит поставки ракетных двигателей РД-180 в США, так как это отвечает национальным интересам страны, сообщает РИА Новости.

Рогозин, отвечая на вопрос об антироссийских санкциях, отметил: «Мы могли бы сейчас, например, перекрыть поставку реактивных двигателей РД-180 для американских ракет. Мы обсуждали этот вопрос, не скрою, я собирал наших специалистов несколько раз. Подумали – зачем?».

Вице-премьер пояснил: «Мы же деньги потеряем, пусть они летают на наших двигателях, тем более, что они старые… Он 1994 года, мы уже давно новый двигатель создали, а они все на этом летают».

При этом Рогозин отметил, что РД-180 «надежный, очень хороший» двигатель.

Напомним, Конгресс США предписал Пентагону отказаться от использования российских ракетных двигателей к 2019 году, однако допустил продление указанного срока, если к тому времени в США не удастся создать аналог.