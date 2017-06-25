СМИ узнали о предложении конгрессменов вывести США из договора РСМД

Группа американских конгрессменов предложила администрации президента США Дональда Трампа вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет Politico.

По информации издания, конгрессмены обвиняют Россию – вторую сторону договора – в нарушении его условий, объясняя этим нецелесообразность дальнейшего соблюдения соглашения со своей стороны.

В частности, глава комитета по ядерным вооружениям Майк Роджерс назвал продолжение соблюдения договора РСМД Соединенным Штатами безответственным.

При этом, пишет Politico, в Пентагоне, Госдепе и Совете национальной безопасности США сомневаются в целесообразности выхода из договора РСМД, поскольку считают, что это может привести к новой гонке вооружений.