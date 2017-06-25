Экс-кандидата в президенты США обвинили в мошенничестве

Бывший кандидат в президенты США Берни Сандерс и его жена Джейн стали фигурантами дела о мошенничестве, сообщает CBS.

В 2016 году руководитель президентской кампании американского лидера Дональда Трампа в штате Вермонт Брэди Тоинзин обвинил Джейн Сандерс в том, что она, занимая пост президента колледжа в городе Берлингтон, незаконно получила кредит на 10 млн долларов в банке People's United и купила на полученные деньги земельный участок для колледжа.

Берни Сандерса подозревают в злоупотреблении политическим влиянием с целью помочь жене получить кредит.

По информации телеканала, Сандерсы наняли адвоката для защиты своих интересов в связи с расследованием.