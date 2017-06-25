В Росприроднадзоре рассказали об осаде свалки в Балашихе с привлечением ФСБ

Сотрудники полигона твердых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе оказали сопротивление сотрудникам Росприроднадзора, которые прибыли на полигон с внеплановой проверкой, говорится в сообщении Росприроднадзора.

Напомним, о свалке в непосредственной близости от жилых домов рассказали президенту РФ Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» жильцы города. Президент затем поручил закрыть полигон до конца месяца. Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть полигон за один день.

21 июня представители «Кучино» воспрепятствовали проезду должностных лиц Росприроднадзора на территорию полигона и покинули административное здание, оказав таким образом сопротивление законным действиям членов комиссии, говорится в сообщении ведомства. Попасть в офис эксплуатирующего полигон ЗАО «Заготовитель» удалось только с помощью сотрудников ФСБ, МВД, природоохранной прокуратуры, спасательной службы ГО ЧС.

Заместитель главного государственного инспектора России в области охраны окружающей среды Наталья Соколова написала на своей странице в Facebook: «Мне удалось повидать немало за свою служебную жизнь. Но такой беспредел видела лишь в детективах. Такого открытого и дерзкого сопротивления не помнят даже коллеги из силовых структур. Более суток непрерывной осады. Благодарю ФСБ, МВД, прокуратуру, ГО ЧС за оперативное реагирование и слаженную работу! И отдельно — участкового, за обеспечение моей непрерывной охраны и физической безопасности».