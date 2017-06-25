Российские театры проведут акцию в поддержку Серебренникова

Ряд театров в российских городах 28 июня проведут акцию в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена координационной группы ассоциации театральных критиков Андрея Пронина.

В рамках акции перед началом спектаклей 28 июня представители театров выступят перед публикой с речью в поддержку фигурантов дела.

Ожидается, что в акции примут участие театры Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Воронежа, Красноярска и Новосибирска.

Напомним, у Серебренникова, а также в «Гоголь-центре» и у бывших руководителей «Седьмой студии» в мае прошли обыски. Следствие считает, что в 2012 году тогдашний руководитель «Гоголь-центра» Алексей Малобродский вместе с гендиректором организации Юрием Итиным и бухгалтером Ниной Масляевой похитили часть средств, выделенных на развитие театра. Сам Серебренников настаивает, что деньги пошли на многочисленные постановки. Все трое находятся под арестом, Серебренников проходит по делу как свидетель.