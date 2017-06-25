Пятые «Трансформеры» оказались самой коммерчески неудачной частью франшизы

Пятая часть кинофраншизы «Трансформеры», фильм Майкла Бэя «Трансформеры. Последний рыцарь» собрал за пять дней проката в США 69,1 млн долларов при бюджете в 217 млн долларов – это антирекорд по сборам среди всех частей «Трансформеров», сообщает Variety.

До того самой некассовой частью франшизы был первый фильм – но и он в 2007 году собрал больше, 70,5 млн долларов.

Между тем в Китае фильм «Трансформеры. Последний рыцарь» собрал уже 123,4 млн долларов.