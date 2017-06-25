Захарова прокомментировала заявление Макфола об уходе Кисляка

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего посла США в Москве Майкла Макфола об уходе Сергея Кисляка с должности главы российской дипмиссии в Вашингтоне, сообщает «Говорит Москва».

Напомним, Макфол написал в своем твиттере, что Кисляк покидает пост посла.

Захарова, комментируя это, заявила: «Подобные заявления — фантомные боли Макфола по неудавшейся дипломатической карьере. Ротация российских послов — компетенция не отставного американского чиновника, а президента Российской Федерации».