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25 июня 2017, 15:18
Павел Дуров Роскомнадзор

Глава Роскомнадзора опроверг блокировку Telegram «завтра»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров на заседании коллегии
Глава Роскомнадзора Александр Жаров на заседании коллегии
РКН

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил в эфире телеканала НТВ, что мессенджер Telegram не будет заблокирован «завтра».

Напомним, ранее ведомство потребовало от владельцев Telegram предоставить данные о мессенджере для внесения в реестр в соответствии с требованиями российского законодательства. Однако создатель Telegram Павел Дуров заявил, что данные о мессенджере не предоставляли и не будут предоставлять ни одному правительству, ни одному государству.

В Роскомнадзоре заявили, что отсутствие данных повлечет за собой блокировку мессенджера.

При этом Александр Жаров уточнил: «Мы используем последнюю возможность коммуникации и диалога. Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено – оно исчисляется днями. Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова».

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