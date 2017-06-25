Глава Роскомнадзора опроверг блокировку Telegram «завтра»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил в эфире телеканала НТВ, что мессенджер Telegram не будет заблокирован «завтра».

Напомним, ранее ведомство потребовало от владельцев Telegram предоставить данные о мессенджере для внесения в реестр в соответствии с требованиями российского законодательства. Однако создатель Telegram Павел Дуров заявил, что данные о мессенджере не предоставляли и не будут предоставлять ни одному правительству, ни одному государству.

В Роскомнадзоре заявили, что отсутствие данных повлечет за собой блокировку мессенджера.

При этом Александр Жаров уточнил: «Мы используем последнюю возможность коммуникации и диалога. Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено – оно исчисляется днями. Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова».