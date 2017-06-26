Россия прекратит производство российско-украинского самолета Ан-148

Россия прекратит выпускать российско-украинский региональный пассажирский самолет Ан-148, сообщает RNS со ссылкой на высокопоставленный источник в корпорации «Ростех».

«К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений (Украины с Россией). В Воронеже доделывают последнюю пару машин, и дальше судьба Ан-148 в России развиваться не будет», – сказал собеседник издания.

Ан-148 разработки киевского КБ имени Антонова выпускался на базе Воронежского самолетостроительного общества по украинской лицензии при участии киевского авиазавода «Авиант». В 2016 году из-за разрыва связей с поставщиками комплектующих из России Украиной не было выпущено ни одного Ан-148, поскольку около 50% его комплектующих – российского производства.

В феврале этого года стало известно, что компания «Антонов» продолжит выпуск Ан-148 после замены в них российского оборудования. По словам официального представителя киевского КБ Антонова, предприятие полностью заместило российские комплектующие.

В России прекращение выпуска Ан-148 может быть частично компенсировано развертыванием производства региональных самолетов меньшей размерности — Ил-114. «В этом классе принято решение о практически полной модернизации, цифровизации производства российского Ил-114. Я думаю, в ближайшие два года эта машина начнет летать и станет базой для наших потребителей в классе до 60–65 мест», — сказал источник в «Ростехе».