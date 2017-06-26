26 июня 2017, 09:41
Власти Южной Кореи планировали убийство Ким Чен Ына
Предыдущие власти Южной Кореи планировали убийство лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает РГ со ссылкой на японскую газету «Асахи». По данным СМИ, бывший президент Пак Кын Хе в конце 2015 года подписала документ, санкционирующий «смену руководства» в Северной Корее.
Утверждается, что, в частности, рассматривались варианты с имитацией несчастного случая, например, дорожная авария или крушение поезда.
Однако устранить Ким Чен Ына не удалось, а новое руководство Южной Кореи отказалось от этих планов, пишет издание.
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