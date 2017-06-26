В Барнауле на координатора штаба Навального напали с ножом

На координатора штаба Алексея Навального в Барнауле Артема Косарецкого напали с ножом у здания городской администрации, куда он пришел с уведомлением о митинге, сообщает ТАСС.

По данным главы регионального отделения Партии прогресса Ольги Фотиевой, в нападении на активиста участвовали два человека, оба задержаны.

«Нападение произошло в 6:40 утра (2:40 мск). Их было двое, чем руку порезали, Артем не понял. Охрана администрации поддерживала нападавших, когда Артем показал, что кровь течет, они сказали: "Комар укусил". Нападавшие сначала угрожали Артему, что если он не отойдет от входа в администрацию, они применят силу. Сегодня утром около 7:00 приехала Нацгвардия, им написали заявление, потом мы с Артемом поехали в судмедэкспертизу, а потом в травмпункт», – рассказала Фотиева.

По ее словам, Косарецкий приехал к зданию администрации в шесть утра, чтобы успеть при открытии первым подать уведомление на публичное мероприятие, пока в городе не заняты свободные площадки. Когда глава штаба Навального подошел к воротам администрации, двое вышли из машины и начали его выгонять, угрожая применить силу, если он не уйдет.

Также, по словам Фотиевой, накануне вечером был совершен поджог штаба Навального.