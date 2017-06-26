Истребитель ВВС США взорвался на аэродроме в Калифорнии

На борту истребителя ВВС США на военном аэродроме в штате Калифорния произошел взрыв, в результате которого получили серьезные ожоги двое морских пехотинцев, проводивших техническое обслуживание машины, сообщает РИА Новости.

По словам представителя третьего авиакрыла морской пехоты майора Курта Сталя, инцидент произошел на авиационной станции Маримар в Сан-Диего в воскресенье вечером.

Сталь сообщил, что двое пострадавших были приписаны к базе в Форт-Уэрте в Техасе. Они госпитализированы. Истребитель-бомбардировщик FA-18 получил серьезные повреждения, причины взрыва устанавливаются.

На прошлой неделе в районе города Хьюстон в штате Техас разбился оснащенный боеприпасами истребитель F-16 ВВС США. Пилот успел катапультироваться. Местных жителей эвакуировали в радиусе полутора километров от места ЧП.