В Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию‍

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») подготовил законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за коррупцию, пишут «Известия».

Как рассказал изданию Выборный, законопроект предполагает ужесточение наказания до четырех лет лишения свободы. Кроме того, в случае принятия поправок в Уголовный кодекс под их действие попадут и третейские судьи: за злоупотребление полномочиями им может грозить до трех лет лишения свободы.

Законопроект также предполагает введение в УК новых понятий: «неимущественные преимущества», «услуги неимущественного характера», а также «неимущественные права и иные неправомерные преимущества». Отметим, в действующей редакции УК взяткой считаются только деньги и имущество либо услуги, стоимость которых можно оценить.

Выборный пояснил: «Это могут быть взаимовыгодные услуги — например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности».

Законопроект получил положительный отзыв Верховного суда, а также прошел правительственную комиссию по законопроектной деятельности и экспертный совет фракции «Единая Россия».