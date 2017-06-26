CNN ограничила распространение материалов о России

Американская телекомпания CNN вводит ограничения на распространение материалов, касающихся России, сообщает BuzzFeed со ссылкой на копию письма руководства CNN своим сотрудникам.

Поскольку в ходе проверки предполагаемых связей членов команды президента США Дональда Трампа с Россией не нашла подтверждения распространенная ранее CNN информация о расследовании сенатским Комитетом по разведке контактов финансиста Энтони Скарамуччи с руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, руководство телекомпании решило впредь публиковать материалы о России исключительно с разрешения вице-президента CNN.

Напомним, после того, как данные о связи Скарамуччи с Дмитриевым не нашли подтверждения, редакция CNN удалила сообщение с пояснением о несоответствии стандартам редакции и принесла Скарамуччи извинения.