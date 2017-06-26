Суд постановил эксгумировать тело Сальвадора Дали для установления отцовства

В Мадриде судья приняла решение эксгумировать останки Сальвадора Дали для установления отцовства по иску жительница Жироны (Каталония) «ясновидящей» Пилар Абель Мартинес, которая утверждает, что является дочерью художника, сообщает РИА Новости.

«Необходимы биологические анализы для установления отцовства Сальвадора Дали Доменека в отношении Марии Пилар Абель Мартинес, поскольку не существует ни биологического материала, ни личных вещей, на основании которых можно проводить экспертизу в Национальном институте токсикологии», — говорится в судебном решении.

Испанский живописец, режиссер и писатель Сальвадор Дали скончался 23 января 1989 года на 85-м году жизни. Его тело замуровано в полу одной из комнат театра-музея в городе Фигерас, поскольку Дали завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди.