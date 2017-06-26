Создатель Telegram назвал требования Роскомнадзора противоречащими Конституции

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что требование Роскомнадзора о передаче спецслужбам ключей от шифрования мессенджера нарушает положения российской Конституции.

Напомним, Роскомнадзор потребовал от владельцев Telegram предоставления информации о мессенджере для включения в реестр в соответствии с требованиями российского законодательства, пригрозив блокировкой в случае отказа. Однако Павел Дуров ответил категорическим отказом, заявив, что Telegram не предоставляет сведения ни одному правительству ни одного государства.

«Это требование (о предоставлении ключей от шифрования) не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году», – указывает Дуров. Он отмечает, что «в 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть "ключей для дешифрации"».

При этом «ключи хранятся только на устройствах самих пользователей. Хотя Telegram был пионером этой технологии, сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры, включая WhatsApp, Viber, iMessage и даже Facebook Messenger», подчеркивает Дуров.

Что касается обвинений в нейтральности к террористам – тезис о борьбе с терроризмом прозвучал в качестве объяснения причины, по которой Роскомнадзор требует предоставления данных – Дуров указал: «Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров - в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN). Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет».

Напомним, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что время на урегулирование конфликта вокруг Telegram до крайней меры, блокировки мессенджера, исчисляется днями.