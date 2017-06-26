Дуров не поверил в заявление ФСБ об использовании Telegram террористами

Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявление Федеральной службы безопасности России об использовании мессенджера террористами при подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее 26 июня ФСБ заявила об использовании террористами мессенджера Telegram «на всех стадиях организации и подготовки террористического акта» в метро Петербурга.

Дуров в ответ заметил: «Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением». Он подчеркнул, что мессенджеры не могут стать небезопасными только для террористов – отказ от шифрования «поставит под удар» всех пользователей: «Отказ от оконечного шифрования в отдельно взятой стране сделает десятки миллионов людей беззащитными от атак хакеров и шантажа коррумпированных чиновников», при этом риск терактов «не исчезнет».

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал команду Telegram и лично создателя мессенджера Павла Дурова предоставить ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. В ведомстве заявили, что отсутствие данных повлечет за собой блокировку мессенджера.

Дуров в ответ назвал требования Роскомнадзора противоречащими Конституции и заявил, что Telegram не предоставляет сведения ни одному правительству ни одного государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о конфликте между Роскомнадзором и создателем Telegram, заявил, что данная тема не входит в компетенцию Кремля.