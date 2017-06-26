«Единая Россия» не будет использовать цитаты Путина на региональных выборах

На предстоящих региональных выборах кандидаты в губернаторы и депутаты от «Единой России» не будут использовать в ходе избирательной кампании цитаты президента РФ Владимира Путина, пишет «Коммерсантъ».

Отказ от агитационного приема, который стал удачным при подготовке к праймериз, в «Единой России» объясняют наличием в каждом регионе своей политической ситуации. Региональные кампании будут проводиться с опорой на местную специфику и предвыборную программу партии.

Как отмечает издание со ссылкой на экспертов, для губернаторских кампаний выбран «более действенный метод — личный визит президента в выборные регионы».