26 июня 2017, 09:56
«Единая Россия» не будет использовать цитаты Путина на региональных выборах
На предстоящих региональных выборах кандидаты в губернаторы и депутаты от «Единой России» не будут использовать в ходе избирательной кампании цитаты президента РФ Владимира Путина, пишет «Коммерсантъ».
Отказ от агитационного приема, который стал удачным при подготовке к праймериз, в «Единой России» объясняют наличием в каждом регионе своей политической ситуации. Региональные кампании будут проводиться с опорой на местную специфику и предвыборную программу партии.
Как отмечает издание со ссылкой на экспертов, для губернаторских кампаний выбран «более действенный метод — личный визит президента в выборные регионы».
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