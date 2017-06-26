Владимир Этуш попал в больницу с подозрением на перелом позвоночника

Народный артист СССР Владимир Этуш госпитализирован в одну из московских больниц, сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, 95-летний Этуш отступился и упал в одной из стоматологических клиник Москвы. На автомобиле скорой помощи актера доставили в больницу.

Врачи подозревают у Этуша перелом шейного отдела позвоночника.

Подтверждение данной информации не поступало.