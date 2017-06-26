26 июня 2017, 14:50
Владимир Этуш попал в больницу с подозрением на перелом позвоночника
Народный артист СССР Владимир Этуш госпитализирован в одну из московских больниц, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, 95-летний Этуш отступился и упал в одной из стоматологических клиник Москвы. На автомобиле скорой помощи актера доставили в больницу.
Врачи подозревают у Этуша перелом шейного отдела позвоночника.
Подтверждение данной информации не поступало.
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