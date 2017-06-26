ФСБ заявила о подготовке теракта в метро Петербурга с помощью Telegram

Террористы, готовившие теракт в петербургском метро в начале апреля, использовали при подготовке преступления месседжер Telegram, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Федеральной службы безопасности.

В заявлении говорится: «В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля этого года в метрополитене Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера "Телеграм" для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта».

Напомним, 3 апреля в петербургском метро произошел взрыв. В результате теракта погибли 15 человек, включая террориста-смертника, более 50 человек пострадали.