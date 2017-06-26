Утверждены требования к аппаратуре для использования в системе ГЛОНАСС‍

Правительство РФ утвердило требования к радионавигационной аппаратуре, предназначенной для работы в системе спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS для ее отнесения к продукции, произведенной в России, сообщает ТАСС.

«Определены требования к радионавигационной аппаратуре: наличие у налогового резидента страны Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию сроком не менее пяти лет; использование программного обеспечения, исключительное право на которое принадлежит налоговому резиденту страны Евразийского экономического союза; наличие на территории одной из стран Евразийского экономического союза сервисного центра», - говорится в пояснительной записке к постановлению правительства, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Доля иностранных комплектующих изделий для производства аппаратуры с 1 января 2018 года должна составлять не более 50% от общего количества комплектующих, с 1 января 2020 года - не более 30%.

Установленные требования будут распространяться на навигационные системы для морского и речного транспорта, авиации, автомобильного транспорта, навигационную аппаратуру специального назначения, персональные навигаторы и т.д.