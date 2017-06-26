В Госдуме обвинили торговые сети в росте цен на продукты

Резкий рост цен на продукты питания в России вызван отсутствием «нормального контроля со стороны государства» за политикой торговых сетей, уверен первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Николай Коломейцев, сообщает НСН.

«Это связано с тем, что торговые сети, располагающиеся в первой тридцатке списка по обороту и прибылям, зарегистрированы в офшорах. И им наплевать на Росстат, Минэкономразвития, ЦБ. Они свои вопросы решают», - заявил депутат.

Ситуацию усугубляет жесткая денежно-кредитная политика ЦБ. По мнению Коломейцева, «при рентабельности 7,7 в стране иметь ключевую процентную ставку 9% - это самоубийство».

Депутат отметил, что на рост цен влияет также отсутствие должного контроля со стороны государства. «У нас цены на нефть падают, а на заправке вы хоть раз видели, чтобы они падали? Цены на электроэнергию обязательно два раза в год поднимают», — напомнил Коломейцев, отметив, что Минэкономразвития не справляется со своими обязанностями.

Напомним, что ранее 26 июня Росстат опубликовал данные, согласно которым Стоимость продуктовой корзины в России растет в пять раз быстрее инфляции. По данным ведомства, при официальном уровне инфляции в 1,7% минимальный набор продуктов питания в России подорожал с января по май на 9,4% процента — до 4036 рублей.