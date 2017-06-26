Мемория. Михаил Ходорковский

26 июня 1963 года родился Михаил Ходорковский, предприниматель, экс-глава ЮКОСа.

Личное дело

Михаил Борисович Ходорковский (54 года) родился в Москве в семье Бориса Моисеевича и Марины Филипповны (в девичестве Петровой) Ходорковских. Оба родителя были инженерами-химиками и всю жизнь проработали на московском заводе «Калибр». До 1971 года семья жила в коммунальной квартире, затем появилось отдельное жильё.

Окончил школу № 277 (сейчас - гимназия №1503). В школе увлекался химией и математикой. В результате после окончания школы в 1981 году поступил в Московский химико-технологический институт имени Д. И. Менделеева (МХТИ). В течение всех лет обучения в институте был лучшим студентом курса, несмотря на то, что параллельно работал плотником в жилищно-строительном кооперативе «Эталон», чтобы не жить на родительские деньги и обеспечивать себя самому. В институте познакомился со своей первой женой Еленой и уже в 1985 году у них родился сын Павел.

В 1986 году окончил МХТИ с отличием, получив диплом по специальности «инженер-технолог». В студенческие годы был заместителем секретаря комитета ВЛКСМ института, в 1986 году был избран членом Свердловского районного комитета ВЛКСМ. В 1986-87 годах был заместителем секретаря Фрунзенского районного комитета ВЛКСМ.

После того, как в марте 1987 года вышло постановление Совмина о создании центров научно-технического творчества молодёжи, Ходорковский организовал при Фрунзенском райкоме ВЛКСМ Центр межотраслевых научно-технических программ (ЦМНТП), функционировавший в системе центров НТТМ при комсомоле. Был назначен директором центра и оставался на этой до должности до апреля 1989.

Центры НТТМ изначально были призваны заниматься внедрением новых научно-технических разработок в производство. С началом перестройки в СССР были разрешены некоторые формы частного предпринимательства, и ЦМНТП занимался всем, что приносило прибыль: импортом и сбытом компьютеров, торговлей коньяком и даже варкой джинсов.

Впоследствии Ходорковский рассказывал, что первые большие деньги — 160 000 рублей, он получил за специальную разработку от Института высоких температур АН СССР. А вскоре он уже заработал и свой первый миллион рублей.

На должность руководителя договорного отдела ЦМНТП Ходорковский взял бывшего программиста внешнеторгового объединения «Зарубежгеология» Леонида Невзлина, вместе с которым в центр пришли и его коллеги Платон Лебедев и Михаил Брудно. Рекламный отдел возглавил Владислав Сурков.

Параллельно с предпринимательской деятельностью Ходорковский учился в Институте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, который окончил в 1988 году по специальности «финансист».

Через ЦМНТП проходили хоздоговорные работы ряда научных учреждений с предприятиями оборонного комплекса. В конце 1987 года ЦМНТП учредил государственно-кооперативное объединение «МЕжотраслевые НАучно-ТЕхнические программы» («МЕНАТЕП»). В 1988 году чтобы решить проблему нехватки оборотных средств МЕНАТЕП и Фрунзенское отделение Жилсоцбанка СССР учредили Коммерческий инновационный банк научно-технического прогресса (КИБ НТП). Ходорковский стал председателем правления банка, Невзлин — его заместителем.

В конце 1989 года в Швейцарии была создана торгово-финансовая компания Menatep SA, которая специализировалась на финансовых операции с ценными бумагами, управлении активами советских предприятий за рубежом и вложении средств в коммерческие проекты. Menatep SA, в свою очередь, образовала дочерние фирмы в Гибралтаре (с 1997 - Group MENATEP Ltd) и Будапеште.

Весной 1990 года было создано межбанковское Объединение кредитно-финансовых предприятий «МЕНАТЕП», в состав которого вошли ЦМНТП, КИБ НТП и ряд научно-технических кооперативов. Ходорковский стал генеральным директором объединения, оставаясь также председателем правления банка КИБ НТП.

В конце 1990 года КИБ НТП выкупил у муниципальных властей Москвы ЦМНТП и переименовал его в АО «МЕНАТЕП-Инвест». Сам банк после перерегистрации сменил название на «Банк "Менатеп"».

В состав руководства банка вошли Михаил Ходорковский (председатель совета директоров, председатель правления), Леонид Невзлин (президент, затем директор по связям с общественностью), Платон Лебедев (начальник главного валютного управления банка), Владислав Сурков (начальник управления по работе с клиентами, затем начальник отдела рекламы).

В 1990 году «Менатеп» одним из первых среди коммерческих банков России получил лицензию Госбанка СССР.

В августе 1991 Ходорковский оставил пост гендиректора ОКФП «МЕНАТЕП» и был избран председателем совета директоров объединения, оставаясь по-прежнему председателем правления и председателем совета директоров банка «Менатеп».

Весной 1992 года Ходорковский был назначен председателем Инвестиционного фонда содействия топливно-энергетической промышленности с правами замминистра топлива и энергетики России.

В ноябре 1992 года принимал участие в группе «Предпринимательская политическая инициатива» (ППИ) Константина Затулина.

С 1992 года Михаил Ходорковский уже входит во все основные рейтинги: в рейтинговый список «Независимой газеты» «Они делают политику России. 500 фамилий» и в список ньюсмейкеров газеты «Коммерсантъ».

В 1993 году был назначен заместителем министра топлива и энергетики Юрия Шафраника, а также финансовым советником премьер-министра РФ Виктора Черномырдина.

«Менатеп» принял активное участие в приватизации. В 1994-1995 годах банк активно участвовал в инвестиционных конкурсах, в ходе которых приобрел пакеты акций ряда крупных промышленных предприятий - АО «Апатит», «Воскресенских минеральных удобрений», «Уралэлектромеди», Среднеуральского и Кировоградского медеплавильных заводов, Усть-Илимского лесопромышленного комбината, АО «АВИСМА», Волжского трубного завода.

30 марта 1995 Михаил Ходорковский принимал участие в заседании правительства, где впервые прозвучало предложение консорциума российских банков о кредите правительству под залог федеральных пакетов акций приватизированных предприятий.

В июле 1995 года он предложил первому вице-премьеру Олегу Сосковцу отдать в государственную собственность 10% акций банка «Менатеп» в обмен на 45% акций государственной нефтедобывающей компании «НК "ЮКОС"», находившейся в кризисном состоянии. Однако, это предложение не было принято. Вместо обмена на акции была разработана схема продажи ЮКОСа - хотя и на залоговом аукционе, но за реальные деньги.

С сентября 1995 по май 1996 Ходорковский занимал пост председателя совета директоров ЗАО «Роспром» - холдинговой компании банка «Менатеп», созданной для управления его промышленными активами.

9 ноября 1995 было объявлено, что банк будет курировать по поручению государства инвестиционный конкурс и залоговый аукцион нефтяной компании «ЮКОС».

26 ноября 1995 президент «Инкомбанка» Игорь Виноградов, президент банка «Российский кредит» Анатолий Малкин и председатель совета директоров «Альфа-банка» Михаил Фридман выступили с совместным заявлением «О финансовых проблемах приватизации, взаимоотношениях банка «МЕНАТЕП» и некоторых правительственных структур», в котором объявили о намерении объединиться в консорциум и конкурировать с «Менатепом».

Аукцион по залогу 45% пакета акций «ЮКОСа» под кредит правительству был назначен на 8 декабря 1995. Банк «Менатеп», как уполномоченный банк Госкомимущества РФ по проведению инвестиционного конкурса, отказался принять заявку вышеупомянутого консорциума, поскольку вместо 350 млн долларов, необходимых для участия в инвестиционном конкурсе, консорциум депонировал только 82 млн долларов. Затем консорциум подал заявку на залоговый аукцион, но она также не была зарегистрирована, поскольку к залоговому аукциону допускались только участники инвестиционного конкурса.

В итоге участниками аукциона 8 декабря 1995 стали ЗАО «Лагуна» и ЗАО «Реагент». Гарантами обеих компаний выступали «Менатеп», «Столичный банк сбережений» и «Токобанк» по 150 млн долларов за каждую из фирм. Победителем инвестиционного конкурса стала фирма «Лагуна», предложившая инвестиции в «ЮКОС» в размере 150 млн 125 тысяч долларов. Эта же компания победила в то же день и в залоговом аукционе, предложив за 45% акций «ЮКОСа» кредит правительству в 159 млн долларов.

В марте 1996 года Ходорковский принял участие во встрече группы банкиров с президентом Борисом Ельциным и Анатолием Чубайсом, результатом которой стало создание аналитической группы при избирательном штабе Ельцина. Во встрече, помимо Ходорковского, также участвовали Владимир Гусинский, Борис Березовский, Владимир Виноградов, Александр Смоленский и Владимир Потанин.

В апреле 1996 года команда менеджеров банка «Менатеп» во главе с Ходорковским вошла в руководство НК «ЮКОС», сам он был назначен первым вице-президентом «ЮКОСа», а в июне был избран председателем совета директоров компании. В мае того же года стал председателем правления «Роспрома».

Весной 1996 года Ходорковский приобрел через «Менатеп» 7,06% акций «ЮКОСа» на денежном аукционе. Осенью 1996 года «ЮКОС» выпустил дополнительную эмиссию акций. Государство как акционер «ЮКОСа» не воспользовалось преимущественным правом выкупа акций, и государственный пакет акций в компании, находившийся в то время в залоге, уменьшился с 45 до 33,33%. «Менатеп» и контролируемые им фирмы выкупили причитавшуюся часть дополнительной эмиссии, а также весь не размещенный среди акционеров остаток.

Вскоре «Менатеп» выставил на инвестиционный конкурс залоговый пакет акций «ЮКОСа». Победителем стала фирма «Монблан», контролируемая «Менатепом». Этот конкурс стал последним этапом приватизации НК «ЮКОС». По его результатам «Менатеп» получил контроль почти над 100% акций нефтяной компании.

В феврале 1997 года «ЮКОС» и УК «Роспром» подписали соглашение, по которому в НК вводилось внешнее управление, а функции управляющего органа передавались компании «Роспром». Ходорковский был назначен председателем правления управляющей. компании «Роспром-ЮКОС».

5 июня 1998 года, незадолго до дефолта, Ходорковский вместе с рядом ведущих российских финансовых и промышленных деятелей подписал «Обращение представителей российского бизнеса» по поводу тяжелой экономической ситуации в РФ.

В августе 1998 года управляющая компания «Роспром-ЮКОС» была реорганизована в ООО «ЮКОС-Москва», председателем правления которого стал Ходорковский.

После августовского дефолта 1998 года банк «Менатеп» фактически обанкротился. МФО «МЕНАТЕП», гиблартарская Group MENATEP Ltd, ЮКОС, Роспром и другие компании Ходорковского ответственности по долгам банка не несли - наоборот, юридически они являлись не должниками, а пострадавшими кредиторами банка.

18 мая 1999 года Центробанк лишил банк «Менатеп» лицензии на право выполнения банковских операций.

В октябре 2000 года Ходорковский стал членом Совета по предпринимательству при Правительстве РФ, а в ноябре был избран членом бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который назначил его куратором Мурманской области.

В марте 2002 года стал одним из инициаторов письма 30 бизнесменов и депутатов палат Федерального Собрания к президенту России Владимиру Путину, в котором было выражено недовольство отказом Пенсионного фонда России и представителей социального блока правительства соблюдать договоренности, достигнутые в 2001 году в рамках дискуссии между работодателями и ПФР по пенсионной реформе.

19 февраля 2003 на встрече президента Владимира Путина с представителями РСПП Ходорковский заявил президенту, что на коррупцию в 2002 году предпринимателями было потрачено около $30 миллиардов, что составляет 10-12% ВВП страны. На этой же встрече произошла публичная пикировка президента с Ходорковским. По данным «Новой Газеты», президент жестко спросил Ходорковского: «А вы-то как приватизировали «ЮКОС»?»

7 апреля 2003 Ходорковский заявил, что поддерживает СПС и «Яблоко» и готов направлять личные средства на их финансирование. Он намеревался убедить демократических лидеров создать политический блок во главе с Владимиром Рыжковым на основе «Яблока», СПС и независимых демократов.

2 июля 2003 в Москве был арестован председатель совета директоров МФО «Менатеп» Платон Лебедев по обвинению в хищении в 1994 году 20% пакета акций ОАО «Апатит», ранее принадлежащего государству, на сумму $283,142 млн.

4 июля 2003 Ходорковский был вызван в Генпрокуратуру для дачи свидетельских показаний по этому делу.

9 июля 2003 Генпрокуратура начала проверку запроса депутата Госдумы Михаила Бугеры, который утверждал, что ЮКОС в 2002 году недоплатил налоги. В тот же день на бюро РСПП Ходорковский назвал действия власти нелегитимными и «наездом бандитов в погонах».

11 июля 2003 прокуратура провела обыск в здании архива ЮКОСа, а 25 октября Ходорковский был задержан в аэропорту Толмачево в Новосибирске, спецрейсом отправлен в Москву и помещен в СИЗО «Матросская тишина». В тот же день Генпрокуратура предъявила ему обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ: в хищении чужого имущества, уклонении от уплаты налогов, подделке официальных документов и растрате. Аресту предшествовало опубликование аналитического доклада «В России готовится олигархический переворот», подготовленного под руководством политтехнолога Станислава Белковского, в котором утверждалось, что руководство ЮКОСа готовит «заговора олигархов» с целью свержения Путина и установления в России президентско-парламентской республики вместо президентской.

29 марта 2004 газета «Ведомости» опубликовала статью Ходорковского «Кризис либерализма в России», в которой он призывал «отказаться от бессмысленных попыток поставить под сомнение легитимность президента» и предлагал легитимизировать итоги приватизации, заставив большой бизнес «поделиться с народом». Через год – летом 2005 года в «Ведомостях» вышла вторая статья Михаила Ходорковского озаглавленная «Левый поворот». В ноябре 2005 года газета «Коммерсант» опубликовала его третью статью «Левый поворот-2». В этих статьях Ходорковский развивал тему несправедливости политики 90-х и связывал будущее России с формированием оппозиции на базе левых сил.

В январе 2005 года все денежные средства Ходорковского и Лебедева на их личных счетах в российских банках были изъяты по постановлению суда.

16 мая 2005 было начато оглашение приговора, которое продлилось до 31 мая. Суд признал Ходорковского и Лебедева виновными по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе в мошенничестве и уклонении от налогов

Ходорковский и Лебедев были приговорены к 9 годам лишения свободы каждый в колонии общего режима.

Все активы и счета ЮКОСа и его дочерних компаний были заморожены. Через некоторое время прекратила экспорт нефти в связи с отсутствием средств на таможенные платежи. В итоге «ЮКОС» подвергся процедуре банкротства, а основные нефтедобывающие активы компании перешли в собственность государственной нефтяной компании «Роснефть».

Ходорковский сначала отбывал наказание в исправительной колонии № 10 общего режима города Краснокаменска Читинской области, где занимался шитьём рукавиц. В январе 2006 года попал на семь суток в штрафной изолятор за то, что у него в ходе обыска были обнаружены приказы Министерства юстиции РФ и утверждённые этими приказами инструкции, касающиеся прав осуждённых, содержащихся в исправительных колониях.

В конце 2006 года Ходорковский и Лебедев были этапированы из колоний в СИЗО в связи с расследованием нового уголовного дела. Они обвинялись в легализации 450 млрд рублей и 7,5 млрд долларов в период с 1998 по 2004 год.

5 февраля 2007 года Генпрокуратура предъявила Ходорковскому новое обвинение в отмывании денежных средств и в хищениях. Речь шла о сумме порядка $23–25 млрд. «Обвинения назвать словом "абсурд" невозможно: слишком мягко. Обвинение бредовое просто потому, что украсть такую сумму невозможно никому, нигде и никогда. Это больше выручки компании», – сказал Шмидт.

В августе 2007 г. Федеральный суд Швейцарии удовлетворил иски Ходорковского и Лебедева, а также ряда связанных с ними компаний, и разблокировал их банковские счета в этой стране на общую сумму 200 млн франков (более $166 млн). Суд также высказался против дальнейшего оказания правовой помощи России по делу ЮКОСа, поскольку счел уголовное преследование Ходорковского и Лебедева политически мотивированным. Это было первое в практике швейцарского федерального суда решение отказать в правовой помощи иностранному государству.

15 октября 2007 года, за десять дней до того, как истекала половина срока Ходорковского, он получил выговор за то, что, возвращаясь с прогулки, не держал руки за спиной, как это предписывают тюремные правила. Этот выговор лишил его права претендовать на условно-досрочное освобождение.

7 ноября 2007 года было обнародовано письмо Ходорковского, в котором он призывал граждан прийти на выборы в Госдуму 2 декабря и проголосовать «за любую из малых партий, не вызывающих презрения». По убеждению Ходорковского, это стало бы сигналом каждого властям: «Я не раб и не быдло».

В конце января 2008 г., находясь в СИЗО в Чите, Ходорковский объявил голодовку, требуя освободить из-под стражи тяжело больного Василия Алексаняна. Голодовка продолжалась две недели и была прекращена после перевода Алексаняна в гражданскую клинику.

В августе 2008 года судья Ингодинского райсуда Читы отказал Ходорковскому в УДО, мотивировав свое решение тем, что он имеет непогашенное взыскание, не получал от колонии никаких поощрений и уклонялся от труда, предписанного руководством исправительного учреждения.

В начале октября 2008 суд продлил срок содержания Ходорковского в следственном изоляторе до 2 февраля 2009.

8 октября 2008 Ходорковский был направлен руководством читинского СИЗО на 12 суток в карцер. Причиной взыскания послужило интервью, которое он дал писателю Борису Акунину для журнала Esquire.

31 марта 2009 года в Хамовническом суде Москвы начался суд по делу Ходорковского и Лебедева. Защита подсудимых потребовала вызвать в суд практически всех бывших и действующих высших российских чиновников, имевших, по их мнению, прямое отношение к коммерческой деятельности НК ЮКОС. В числе объявленных свидетелей защиты оказались Путин и Сечин, с которыми Ходорковский, как сам он пояснил суду, лично согласовывал все свои коммерческие проекты, цены на нефть и способы ее транспортировки. По мнению защитников, все перечисленные свидетели знали о сделках ЮКОСа, которые следствие называло преступлениями, имели возможность пресечь их и должны объяснить суду, почему не сделали этого. Обвиняемые, в свою очередь, добавили, что «свидетели защиты» были не только осведомлены об их деятельности, но и помогали им в реализации нефти, которую следствие называет «похищенной». Судья в удовлетворении ходатайства отказал.

7 апреля 2009 гособвинение приступило к оглашению обвинительного заключения. Подсудимые обвинялись в том, что в составе организованной группы в 1998-2003 годах совершили хищение путем присвоения крупных объемов нефти дочерних нефтедобывающих акционерных обществ НК ЮКОС - «Самаранефтегаз», «Юганскнефтегаз» и «Томскнефть ВНК» - на сумму более 892 млрд руб. и в легализации денег, полученных от реализации похищенной нефти на сумму, превышающую 487 млрд руб. и $7,5 млрд.

6 сентября 2009 немецкий журнал «Фокус» опубликовал интервью с Ходорковским, в котором он выразил уверенность, что второй судебный процесс завершится для него пожизненным тюремным заключением.

17 мая 2010 г. Ходорковский объявил голодовку в связи с тем, что суд, рассматривающий второе дело, продлил срок его содержания под стражей. Ходорковский счёл продление ареста противоречащим новому закону, который запрещает заключать под стражу обвиняемых в экономических преступлениях без достаточных оснований. После того как пресс-секретарь президента России Д. Медведева сообщила, что глава государства знаком с содержанием письма Ходорковского председателю Верховного суда РФ, 19 мая Ходорковский прекратил голодовку.

30 декабря 2010 года суд признал Ходорковского и Лебедева виновными по статьям 160 и 174 часть 1 по второму делу ЮКОСа и приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 14 годам заключения по совокупности приговоров с зачётом ранее отбытого срока. Однако, кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда в мае 2011 года приговор был изменён, а наказание снижено до 13 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в колонии общего режима

19 декабря 2013 года Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции объявил, что Ходорковский согласно его прошению в ближайшее время будет помилован в связи с болезнью его матери.

20 декабря 2013 года президент подписал указ «О помиловании Ходорковского М. Б.». Бывший глава ЮКОСа был освобождён ночью. Ему даже не выдали справку об освобождении и не дали времени сменить костюм заключённого на обычную одежду. Ходорковского увезли на служебном автомобиле УФСИН из колонии в Сегеже в аэропорт Петрозаводска, откуда на литерном самолёте Ту-134 он был доставлен в Санкт-Петербургский аэропорт Пулково, где его отпустил конвой. Из Пулково на частном самолёте Cessna, предоставленном бывшим главой МИД ФРГ Хансом-Дитрихом Геншером, он вылетел в Берлин.

В ночь на 22 декабря 2013 года уже в Берлине Ходорковский дал первое телеинтервью на свободе журналистам телеканала «Дождь» Ксении Собчак и Михаилу Зыгарю, в котором заявил, что у него нет планов заниматься бизнесом и политикой и что он намерен сконцентрироваться на общественной деятельности, в том числе на освобождении политических заключённых в России.

Однако уже в сентябре 2014 года в Париже Михаил Ходорковский заявил, что готов стать президентом России и «провести конституционную реформу, главным в которой является перераспределение президентской власти в пользу суда, парламента и гражданского общества»

Михаил Ходорковский

Чем знаменит

Михаил Ходорковский – один из пионеров рыночной экономики в России. Он же стал одним из первых олигархов, начавшим вкладываться в гражданские инициативы, в том числе в просвещение. Но наибольшую известность Михаил Ходорковский получил в связи с «делом Юкоса».

Процессы, в результате которых Ходорковский был осужден и провел более 10 лет в местах лишения свободы, многими расцениваются как политически мотивированные.

Суд над Михаилом Ходорковским вызвал резко негативную реакцию в странах Запада и противоречивые оценки среди российской общественности: одни считают его вором, который воспользовался для личного обогащения хаосом, возникшим после распада СССР и был за это осужден справедливо, другие – жертвой политического преследования.

«Международная амнистия» присвоила Ходорковскому и его коллеге Платону Лебедеву статус «узников совести».

В 2011 году Европейский суд по правам человека признал процедурные нарушения при аресте, предварительном задержании, судебном процессе и рассмотрении апелляций Ходорковского. При этом ЕСПЧ счёл, что не были представлены неопровержимые доказательства политической мотивации властей в его уголовном преследовании.

«Дело ЮКОСа» повлекло тяжелые финансовые последствия для России. В июле 2014 года Международный арбитражный суд в Гааге постановил, что российское государство осуществило атаку на ЮКОС и ее бенефициаров с целью обанкротить компанию и передать ее активы госкомпаниям Роснефть и Газпром.

В соответствии с решением суда, российские власти должны выплатить истцам сумму в $50 млрд и компенсировать судебные издержки. После 15 января 2015 года на эту сумму стали начисляться проценты – около 1,9% годовых. Это составляет $2,6 млн в сутки. Таким образом, подлежащая взысканию сумма долга будет ежегодно увеличиваться почти на $1 млрд.

О чем надо знать

В 1993 году Михаил Ходорковский купил полуразрушенную усадьбу XVIII века в подмосковном Кораллово, привел ее в порядок и организовал в ней лицей-интернат «Подмосковный» для социально незащищенных детей из различных регионов России. Здесь учатся сироты, дети из очень бедных семей, дети военных, воюющих или погибших в горячих точках, дети, ставшие жертвами терактов. В лицее очень высокий образовательный уровень и прекрасная материальная база = имеются хореографическая и вокальная студии, джазовый оркестр, изостудия, школьный театр, компьютерные классы, множество спортивного оборуования, тир и бассейн.

Заведовали лицеем родители Ходорковского – Борис Моисеевич и Марина Филипповна.

По словам матери Ходорковского, о необходимости создавать поколение широко образованных детей ее сын начал задумываться еще в начале 90-х годов.

На сегодняшний день в лицее на безвозмездной основе воспитываются более 180 детей из 42 регионов России. Интернат финансируется фондом Ходорковского.

В 2001 году Михаил Ходорковский также основал благотворительный фонд «Открытая Россия», целью которого стала реализация проектов в области культуры и образования. В 2002—2005 годах фонд, в частности, финансировал отечественную Букеровскую премию.

После ареста Ходорковского организация продолжала работать вплоть до весны 2006 года, когда Басманный суд Москвы наложил арест на все счета «Открытой России».

В сентябре 2014 года Михаил Ходорковский объявил в Берлине о возобновлении работы «Открытой России».

Прямая речь

Из статьи Ходорковского «Кризис либерализма в России»: «…Русский либерализм потерпел поражение потому, что пытался игнорировать, во-первых, некоторые важные национально-исторические особенности развития России, во-вторых, жизненно важные интересы подавляющего большинства российского народа... И смертельно боялся говорить правду».

Мать Михаила Ходорковского о том, как повлияло на него заключение: «Он стал добрее, мудрее, стал более философски смотреть на жизнь, потому что работа в бизнесе отнимала все его мысли, время и силы. Тогда не было времени думать о чем-то возвышенном, гуманитарном. А сейчас сын мне говорит, что получает третье гуманитарное образование. Два технических у него уже есть, а сейчас он получает третье – гуманитарное, благодаря тому, что много читает, размышляет, пишет».

Из решения Международного арбитражного суда в Гааге по делю ЮКОСа: «После длительного рассмотрения того, как российские налоговые органы, судебные приставы и суды поступили с ЮКОСом, а также взвесив все свидетельства, в особенности относящиеся к уплате налога на добавленную стоимость, суд пришел к выводу, что главной целью Российской Федерации был не сбор налогов, а доведение до банкротства ЮКОСа и завладение его ценными активами».

10 фактов о Михаиле Ходорковском

Прадед Ходорковского по материнской линии был предпринимателем и владел заводом, который был отобран после революции.

В детском саду Ходорковского прозвали «директором», а в школе - «теоретиком»

По рейтингу бизнес-журнала «Мост», к 1992 году Ходорковский вошел в список «50 самых богатых русских», заняв в нем 12-ю позицию. В 1998 году Forbes оценивал его состояние в 1,3 млрд долларов.

В июне 1992 года Михаил Ходорковский и Леонид Невзлин выпустили книгу «Человек с рублем», в которой рассказали о своих первых шагах в бизнесе и о взаимоотношениях бизнеса и власти

В июле 1996 года после победы Бориса Ельцина на президентских выборах Ходорковский получил предложение войти во вновь формируемое правительство, но отклонил его.

В ноябре 1996 года Борис Березовский в интервью газете «Файненшл таймс» заявил, что семь банкиров, финансировавших предвыборную компанию Ельцина, контролируют более половины российской экономики. По словам Березовского, помимо него самого, это были Михаил Ходорковский, Александр Смоленский, Владимир Гусинский, Владимир Потанин, Михаил Фридман и Петр Авен. После этого журналист и политологАндрей Фадин придумал ставшее популярным слово «семибанкирщина».

В июне 2000 года Ходорковский в числе 17 крупных российских предпринимателей подписал письмо-поручительство с просьбой об изменении меры пресечения арестованному бизнесмену Владимиру Гусинскому.

В июне 2009 бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при Генпрокуратуре РФ Дмитрий Довгий подтвердил заявление юриста ЮКОСа Василия Алексаняна о том, что тому предлагали свободу в обмен на показания против Ходорковского.

В январе 2010 Михаил Ходорковский и писательница Людмила Улицкая получили премию журнала «Знамя» за «Диалоги», опубликованные в 10-м номере журнала за 2009 год. «Диалоги» представляют собой их переписку с октября 2008 года по июль 2009 года.

22 июня 2015 Михаил Ходорковский, возглавляющий фонд «Открытая Россия», объявил в своей статье «Россия будет открытой» о намерении создать программу трансформации и развития страны и выразил намерение привлечь к участию в программе и работе над ней ведущих мировых и российских экспертов.

Материалы о Михаиле Ходорковском

Официальный сайт Михаила Ходорковского

Личный блог Михаила Ходорковского на Medium.com

Ходорковский, Михаил — статья в Лентапедии

Статья о Михаиле Ходорковском в русской Википедии