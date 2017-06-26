Telegram выложил инструкцию по обходу возможных блокировок

В неофициальном блоге мессенджера Telegram опубликована инструкция по обходу его возможной блокировки через протокол SOCKS5. Поддержку соединения с прокси-серверами на основе этого протокола команда Telegram включила в функционал из-за угрозы блокировки мессенджера Роскомнадзором.

«В первую очередь включите SOCKS5 до начала блокировки. Если вы по каким-то причинам не успеете это сделать, то придётся туго, т.к. из российских Google Play и AppStore, клиенты Telegram, скорее всего, исчезнут», - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что пока работа протокола доступна только в десктопной версии, а мобильные клиенты получат ее в ближайшем обновлении.

Сетевой протокол SOCKS позволяет клиент-серверным приложениям прозрачно (незаметно для них) использовать сервисы за межсетевыми экранами (фаерволами). Команда Telegram советует использовать прокси-адреса США, Германии, Швеции или Англии.