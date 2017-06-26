Белоруссия допустила покупку у России комплексов «Искандер»

Белоруссия в будущем может рассмотреть вопрос о закупке в России ракетных комплексов «Искандер», заявил посол Белоруссии в России Игорь Петришенко.

Сейчас в Белоруссии основным зенитно-ракетным комплексом остается система С-300. В будущем, по словам Петрищенко, страна может приобрести как зенитные комплексы С-400 для защиты воздушного пространства, так и ракетные комплексы «Искандер», передает РБК.

«Поставки комплексов С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» могут быть рассмотрены с учетом появления нового вооружения с улучшенными характеристиками. Ожидаем, что в перспективе на охрану воздушных границ Союзного государства заступят Су-30СМ войск ВВС и ПВО Беларуси», — завил посол.