Главой российского Deutsche Bank станет руководитель украинского подразделения

Главой российского отделения Deutsche Bank станет Борислав Иванов из украинского подразделения банка, передает Republic со ссылкой на сообщение кредитной организации.

Ранее отделением Deutsche Bank в России руководила Аннетт Фивег, которая с 1 августа возглавит бизнес Сбербанка в Швейцарии.

В августе 2016 года из российского Deutsche Bank ушел главный исполнительный директор Павел Теплухин. Как заявляли в пресс-службе банка, эта отставка была связана с сокращением присутствия финансовой организации в России. Банк отказался от бизнеса корпоративных банковских услуг в РФ осенью 2015 года после начала расследования о «зеркальных сделках» с ценными бумагами в Москве и в Лондоне. В результате банк был вынужден выплатить за эти сделки регулятору в Нью-Йорке штраф в размере 425 млн долларов.