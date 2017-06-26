Клименко прокомментировал заявление о роли Telegram при подготовке теракта в Петербурге

Советник президента России по интернету Герман Клименко, комментируя информацию об использовании террористами мессенджера Telegram при подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга, назвал «анархичной» позицию создателя мессенджера Павла Дурова.

«Террористы могут пользоваться чем угодно — и WhatsApp, и Viber. Но проблема в том, что с WhatsApp мы хотя бы ведем диалог. С Google мы разговариваем — они начали платить НДС. Youtube блокирует (по согласованию с российскими госорганами — прим.) видео. Есть определённая борьба, но мы находимся в диалоге», — цитирует Клименко телеканал RT.

«А позиция Дурова совершенно анархичная: «Я не буду!» — и все. Мне бы хотелось самому остаться пользователем Telegram, но… будет запрещено — значит, будет запрещено», — подчеркнул советник президента.

Ранее ФСБ заявила об использовании террористами мессенджера Telegram «на всех стадиях организации и подготовки террористического акта» в метро Петербурга.

Напомним, ранее Роскомнадзор потребовал от владельцев Telegram предоставить данные о мессенджере для внесения в реестр в соответствии с требованиями российского законодательства. Однако создатель Telegram Павел Дуров заявил, что данные о мессенджере не предоставляли и не будут предоставлять ни одному правительству, ни одному государству.

В Роскомнадзоре, в свою очередь, заявили, что отсутствие данных повлечет за собой блокировку мессенджера.