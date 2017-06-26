Новый президент Франции назвал Россию агрессором

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия выступает агрессором на востоке Украины, сообщает Agence France-Presse.

На совместном с президентом Украины Петром Порошенко брифинге в Париже Макрон заявил: «Агрессия исходит из России, то есть агрессором является не Украина. Мы также признаем, что аннексия Крыма является незаконной, значит, мы все знаем, кто развязал войну и кто создал эту ситуацию, и в какой ситуации мы находимся» (цитата по «Интерфаксу»).

Макрон также отметил: «Мы ожидаем результата. Решение, которое я предложил президенту Порошенко, всем сторонам "нормандского формата" и, собственно, я уже это (предложение) сделал президенту Путину: я бы хотел, чтобы сначала были на бумаге изложены предварительные условия, которые нужно выполнить, усилия, которые должны осуществить стороны».

Порошенко заявил, что представил французскому коллеге документы и показания граждан РФ, якобы задержанных украинскими пограничниками накануне в Донбассе.

По словам украинского президента, в основу плана освобождения Донбасса могут лечь проекты решений «нормандского формата», которые могут получить название «формула Макрона»: «Наши договоренности, что мы положим на бумагу проекты возможных решений "нормандского формата", возможно, они будут называться "формула Макрона", но мы сможем предъявить обществу план достижения мира и деоккупации востока Украины».