Багдасарян пойдет под суд за уклонение от обязательных работ

В отношении стритрейсерши Мары Багдасарян составлен административный протокол за уклонение от обязательных работ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Савеловского суда Москвы Константина Тимошенко.

«Административный протокол, по предварительным данным, составленный в отношении Багдасарян по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания) будет рассмотрен сегодня на мировом участке 353», - сообщил Тимошенко.

Напомним, 10 марта мировой суд приговорил Багдасарян к году исправительных работ в виде удержания 15% ее заработка в доход государства, признав ее виновной в использовании заведомо подложного документа (ч.3 ст.327 УК РФ). Суд установил, что девушка приобрела у неустановленного лица поддельный больничный лист. В ходе экспертизы выяснилось, что лист был изготовлен через копировальное устройство, а печать и водяные знаки были подделаны.

Обязательные работы, от которых девушка попыталась уклониться с помощью поддельного больничного, были назначены ей за неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Мировой участок 353 Савеловского суда с ноября 2016 года рассмотрел 72 административных протокола, составленные полицией в отношении Багдасарян за уклонение от исполнения административного наказания (20.25 КоАП РФ). По итогам рассмотрения нарушительнице были назначены два административных ареста на 10 и 14 дней, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тысяч рублей, которые она уже погасила.

10 января девушка приступила к выполнению обязанностей подсобного рабочего в государственном бюджетном учреждении «Жилищник» района Сокол. Однако позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест в 15 суток за невыполнение обязательных работ. После отбытия наказания она вновь приступила к обязательным работам.

С 10 февраля мировым судом были рассмотрены еще 54 административных протокола, составленных на Багдасарян за неуплату вовремя выписанных ей за нарушения ПДД штрафов, за что девушку оштрафовали на общую сумму 202 тысячи рублей.

21 марта Савеловский суд Москвы пожизненно лишил Багдасарян права управления транспортными средствами из-за эпилепсии.

В мае 2016 года группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» Руслан Шамсуаров, ехавших на внедорожнике «Гелендваген», после нарушений правил дорожного движения (ПДД) устроили гонки с сотрудниками Дорожно-патрульной службы на Ленинском проспекте. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях.

28 мая 2016 года Гагаринский суд столицы арестовал Багдасарян на 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ), а Шамсуарова, его приятеля Виктора Ускова и сидевшего за рулем Абдувахоба Маджидова отправил под арест на 15 суток. 17 октября 2016 года Гагаринский суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, Маджидов был оправдан.